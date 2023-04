Mandag er det høring i Stortingets finanskomité om grunnrenteskatt i laksenæringen, som er foreslått til 35 prosent. Dagen etter drar en delegasjon fra Norge til Færøyene, for å møte representanter for oppdrettsnæringen og myndigheter der borte. De som reiser er: Geir Pollestad (Sp), stortingspolitiker, leder av finanskomiteen og saksordfører for grunnrenteskatten

Mona Nilsen (Ap), stortingspolitiker i finanskomiteen

Lars Vangen (Sp), statssekretær for finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Flere politiske rådgivere – Sp og Ap mener at det er relevant. Vi skal ikke være redd for kunnskap.

