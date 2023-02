– 2022 var et rekordår for Grieg Seafood. I vår 30 år lange historie har vi aldri oppnådd en høyere operasjonell EBIT, sett et sterkere marked eller høstet høyere volum i våre eksisterende oppdrettsregioner. Jeg vil oppriktig takke alle mine kolleger i havbruk, salg og støttefunksjoner for deres harde arbeid og innsats, sier konsernsjef Andreas Kvame i en melding torsdag morgen.

I fjerde kvartal i fjor fikk selskapet driftsinntekter på 1,6 milliarder kroner og et operasjonelt driftsresultat på 156 millioner kroner, mot 265 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet at selskapet ville omsette for 1,50 milliarder kroner og få et operasjonelt driftsresultat på 159 millioner kroner.

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo var 7,4 kroner, mot 11,2 kroner per kilo samme periode året før. Oppdrettskostnaden per kilo var 57,6 kroner, mot 44,3 kroner per kilo samme periode året før.

Grieg Seafood Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021

I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland

Hovedkontoret ligger i Bergen

Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt fem prosent

Styret i selskapet vil komme tilbake med sin anbefaling om utdeling av utbytte i første halvår 2023 i årsrapporten for 2022 går det fram av dagens melding.

Slaktevolum

Selskapet selv rapporterte allerede 17. januar slaktevolumet for kvartalet, som endte på 21.200 tonn. Mest fisk slaktet selskapets virksomhet i Finnmark, med 12.800 tonn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Grieg Seafood venter et slaktevolum på 11.000 tonn i første kvartal 2023. For hele året venter selskapet et slaktevolum på 82.000 tonn, nedjustert fra tidligere guiding på 87.000 tonn.

Selskapet opprettholder forventet slaktevolum i Rogaland og British Columbia i år, men nedjusterer i Finnmark, som følge av tidlig slakting og utfordrende vekstforhold.

Grieg Seafood har en kontraktsandel på 15 prosent i første kvartal 2023, og 15 prosent for 2023 som helhet.

Vintersår vil påvirke

Oppdrettsselskapet melder at de så langt i første kvartal 2023 har hatt god og stabil biologi i alle regioner. Imidlertid er vintersår ventet å påvirke prisoppnåelsen i Rogaland og Finnmark.

I første kvartal 2023 vil Grieg Seafood ikke slakte fra British Columbia, for å prioritere en oppbygging av biomasse.

I første kvartal ser Grieg Seafood stabile operasjonelle kostnader i Newfoundland, og venter at neste smoltoverføring til sjøen vil være i løpet av våren/sommeren. Slaktingen er ventet å begynne i regionen i fjerde kvartal 2023.

I Rogaland er den underliggende kostnadsutviklingen stabil inn i første kvartal, men kostnadene er påvirket av nedskrivninger av stamfisk på tre kroner pr kilo. I Rogaland ventes et slaktevolum på 5.300 tonn i første kvartal, med en slakteprofil jevnt fordelt gjennom kvartalet.

I Finnmark har det vært stabil biologisk utvikling, men regionen har fortsatt høye oppdrettskostnader som følge av utfordrende produksjon i 2022. I første kvartal ventes et slaktevolum på 5.700 tonn, med volumet lent mot starten av kvartalet.

Grunnrenteskatt skaper usikkerhet

Grieg Seafood produserer laks i Vest-Canada, og bygger seg sakte opp også i Øst-Canada, men det er i Norge at selskapet har det meste av virksomheten sin.

I Norge er det som kjent innført grunnrenteskatt på lakseproduksjon i sjø med virkning fra 1. januar, selv om skatten trolig ikke vedtas i Stortinget før til våren. Detaljene er følgelig ikke kjent.

– Skatteforslaget er per tiden under vurdering og den endelige versjonen forventes vedtatt av den norske Stortinget før sommeren. Grieg Seafood vil deretter vurdere hvordan skatten vil påvirke selskapets strategi og planer, og allokere investeringer til oppdrettsregioner med størst potensial for bærekraftig og lønnsom utvikling og vekst, skriver selskapet i ørsmeldingen torsdag morgen.

Grieg Seafood er blant selskapene som før jul la tillatelsene sine for oppdrett i sjø i egne aksjeselskaper.

– Det ble gjort for å isolere skatteobjektene som vil få den nye skatten, sa Kvame til DN den gangen.

I dagens børsmelding opplyses det at selskapets vedlikeholdsinvesteringer er ventet å være på 300 millioner kroner i 2023, mens vekstinvesteringer er ventet å være 370 millioner kroner, hvorav 300 millioner kroner er allokert til Newfoundland og 70 millioner kroner til en ny ferskvannsfasilitet i Finnmark.

– Alle andre investeringer i Norge er på hold som følge av den politiske usikkerheten, og vil bli vurdert når den endelige versjonen av grunnrenteskatt er fremlagt, heter det i meldingen hvor Grieg oppsummerer sine investeringer på vent til rundt 2,3 milliarder kroner.