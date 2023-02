De offisielle lesertallene til norske medier blir presentert to ganger i året, og i dag offentliggjøres årets første måling i regi av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Den viser at 4100 personer daglig leser Intrafish.no, noe som er en økning på 60 prosent i forhold til de to målingene i 2022. Målingene viste 2600 daglige lesere i snitt i 2022.

– Først og fremst vil vi takke alle våre lesere, nye som gamle, sier ansvarlig redaktør Øystein Hage. Han tror satsing på kvalitetsjournalistikk med egenproduserte saker en nøkkelfaktor til interesse hos leserne.

Hage mener tallene viser at IntraFish er den største, viktigste og beste publikasjonen på nyheter om havbruksnæringen.

– Jeg tror vi én gang for alle kan slå fast det, sier Hage.

– Mens noen av våre argeste konkurrenter i nisjen ofte kopierer andres nyhetsartikler, og produserer lite selv, setter vi dagsorden med egenproduserte nyheter. Leserveksten vår viser at det er det næringen vil ha, sier Hage.

Grunnrentedebatten

Redaktøren tror blant annet den omfattende og innholdsrike dekningen av grunnrentedebatten i havbruk er en av årsakene til den positive utviklingen. Intrafish sin redaksjonelle stab på seks personer har brukt svært mye tid på å vise konsekvensene av skatteforslaget.

Ansvarlig redaktør Øystein Hage. Foto: Arkivfoto Lena Knutli

– Vi har vært nyhetsledende på dette. Både folk i og utenfor næringen har sett at de må lese Intrafish for å være oppdatert på debatten. Dessuten våger vi å stille de kritiske og vanskelige spørsmålene, noe som kanskje har gjort oss upopulære i noen sammenhenger, men som samtidig viser vår uavhengighet. Det betyr at vi har både integritet og vilje til å utfordre de mektigste aktørene i bransjen, sier Hage som lover å stimulere til debatt i næringen også fremover.

Vekst i abonnement

Intrafish opplever også en eventyrlig abonnementsvekst. De siste to årene har opplagsinntektene årlig steget med 9–10 prosent, og stadig flere personer både i og utenfor bransjen abonnerer på Intrafish sine eksklusive havbruksnyheter.

Søsterpublikasjonen Fiskeribladet opplever også en vekst i lesningen. 17.400 personer leser daglig fiskeripublikasjonen, noe som er en vekst på 20 prosent i forhold til målingene i 2022.

– Vi har spisset innholdet til Fiskeribladet mot fiskeri, men har som mål å skrive enda mer om næringslivet og industrien på land. Det skal gjøre oss enda mer relevant for flere i og utenfor bransjen, sier Øystein Hage.

Intrafish, Fiskeribladet og den nyetablerte publikasjonen Kystens Næringsliv, dekker alle de viktigste kystnæringene i Norge. Denne uken ble mediekonsernet også omdøpt fra NHST Media Group til DN Media Group. Andre publikasjoner i konsernet er Dagens Næringsliv, Europower, Recharge, TradeWinds, Upstream og Hydrogen Insight.