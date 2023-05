– Midt i en tid med stor politisk usikkerhet har våre ansatte gjort en eksemplarisk jobb med å kombinere virksomhetene til Salmar, NTS, NRS og Salmonor, samt realisere synergimulighetene. Vi har levert godt operasjonelt i hele virksomheten vår, innen oppdrett så vel som i Salg og Industri, på Island og i Skottland. Dette viser kvaliteten og engasjementet til de mange som jobber for selskapet vårt, sier konsernsjef Frode Arntsen i en melding.

Salmar fikk et operasjonelt driftsresultat på 1.885 millioner kroner i første kvartal 2023, sammenlignet med 1.262 millioner kroner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

Driftsinntektene ble 6.792 millioner kroner (4.682) i kvartalet, mot ventet 5.762 millioner kroner.

Resultat før skatt ble 2.235 millioner kroner (1.388). Verdijusteringer av biomasse og kontrakter utgjorde 635 millioner kroner i kvartalet (98).

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,68 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1,26 milliarder kroner samme kvartal i fjor.

Salmar Verdens nest største lakseselskap

Har det meste av produksjonen sin i Midt-Norge, men de senere år har de fått stadig mer aktivitet også i Nord-Norge

Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag.

Eier halvparten av Scottish Sea Farms og er hovedeier i islandske Icelandic Salmon (Arnarlax).

Gustav Witzøe og familie eier knapt halvparten av Salmar.

Ekstra skatteregning

Salmar er verdens nest største lakseprodusent, og har det aller meste av produksjonen sin i Norge. Selskapet blir dermed betydelig påvirket av grunnrenteskatten på havbruk, som trådte i kraft 1. januar.

– Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke. Hele skatteforslaget hviler dermed på sviktende premisser. Derfor bør grunnrenteskatten på havbruk i Norge legges permanent til side, skrev Salmar i en melding i mars da det reviderte forslaget ble kjent.

Også i dagens melding blir grunnrenteproblematikken adressert, og Salmar skriver at «Stortinget inviteres til å vedta en nær tredobling av marginalskatten på en konkurranseutsatt distriktsnæring fra 22 til 57 prosent, basert på en komplisert ny skattemodell, med tilbakevirkende kraft og uten konsekvensutredning. Ingen andre land har innført noe i nærheten av dette på noen del av sin matvareproduksjon, inkludert sjømat.

Selskapet viser til at de av den grunn har «funnet det nødvendig å legge til side alle nye større investeringer i Norge framover»

Slaktevolum

Salmar forventer noe høyere slaktevolum og et lignende kostnadsnivå i andre kvartal 2023 sammenlignet med første kvartal 2023 går det fram av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Kontraktsandelen for andre kvartal og for 2023 som helhet vil være henholdsvis rundt 25 prosent og 12 prosent.

I Midt-Norge ventes et høyere kostnadsnivå og høyere volumer i andre kvartal. Selskapet vil fortsette å slakte på vår 2022-generasjonen i andre kvartal, og vil ferdigstille slakting av høst 2021-generasjonen.

I Nord-Norge er både volumet og kostnadsnivået ventet å være lavere i andre kvartal, der selskapet vil fortsette å slakte høst 2021-generasjonen og begynne slakting av vår 2022-generasjonen.

På Island vil det være svært lave slaktevolumer i andre kvartal for å optimalisere biologien. Hos Scottish Sea Farms er den biologiske statusen fortsatt utfordrende, skriver Salmar.

Salmar fastholder forventningen om et slaktevolum i 2023 på 243.000 tonn i Norge, 16.000 tonn for Island og 37.000 tonn for Skottland.

Interesse for Frøy

Lakseselskapene NTS, NRS og Salmonor ble inkludert i Salmar sin operasjonelle struktur etter transaksjoner i fjerde 2022.

Ved utgangen av første kvartal 2023 hadde 425 millioner kroner i årlige synergieffekter allerede blitt oppnådd. Det tilsvarer 63 prosent av målet for årlige synergier på 671 millioner kroner, opplyser Salmar i sin kvartalsrapport torsdag morgen.

Overtakelse av alle resterende aksjer i NTS ble fullført i januar 2023 og den strategiske prosessen rundt eierskapet i Frøy ASA pågår vises det til.

Styret i Frøy har engasjert seg aktivt i den strategiske gjennomgangen med mål om å maksimere verdien for alle aksjonærer i Frøy, og flere parter har gitt uttrykk for en interesse for å delta i en transaksjon, inkludert potensielle tilbud på selskapets aksjer. Basert på de mottatte interessene vil Salmar og Frøy fortsette den strategiske gjennomgangen, heter det.

Ocean Farm i drift igjen

Salmar Aker Oceans sin Ocean Farm 1 ble for øvrig transportert tilbake på lokasjon i Frohavet i mars, og startet sin tredje produksjonssyklus tidlig denne måneden. Forventet slakting er tidlig i 2024 opplyser Salmar i dagens rapport.

«Det er et stort potensial for fremtidig verdiskaping og volumvekst for offshorevirksomheten. Imidlertid, som en konsekvens av den foreslåtte grunnrenteskatten, er tidslinjene for nye enheter blitt forsinket», heter det.

Salmaraksjen stiger for øvrig på børs etter at kvartalsresultatet ble kjent i dag tidlig, og er i skrivende stund kl. 09:37 opp 7 prosent.

Icelandic Salmon er Islands største oppdrettsselskap – det har norsk hovedeier i Salmar (51 prosent). Foto: Arnarlax

Icelandic Salmon-resultatet

Icelandic Salmon, hvor Salmar er hovedeier, fikk et operasjonelt driftsresultat på 18,4 millioner euro i første kvartal 2023, mot 9,5 millioner euro for samme periode året før går det fram av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Driftsinntektene var 68,9 millioner euro i perioden, mot 31,1 millioner euro samme periode året før.

Selskapet hadde et slaktevolum på 6.572 tonn i kvartalet, sammenlignet med 3.369 tonn samme periode året før. Operasjonelt driftsresultat pr kilo ble 2,79 euro i perioden (2,82).

Icelandic Salmon Islands største lakseoppdretter, tidligere kjent som Arnarlax

Driver lakseoppdrett nordvest på Island, i Vestfjordene

Kontrollerer hele verdikjeden

Salmar er hovedeier med 51 prosent av aksjene

Icelandic Salmon ser økte kostnader sammenlignet med fjerde kvartal 2022 for 2021-generasjonen. Selskapet viser til effekter fra økt pris på innsatsfaktorer, biologiske utfordringer for høstfisken av 2022-generasjonen, som førte til en engangseffekt på driftsresultatet på 1,8 millioner euro. Vårfisken av 2022-generasjonen utviklet seg svært bra, opplyses det.

Selskapets lave andel på fastpriskontrakter har medført at produktene er blitt solgt til relativt sterke priser i spotmarkedet. Selskapet hadde i første kvartal en kontraktsandel på åtte prosent og forventer å ha en kontraktsandel på rundt 10 prosent for året.

Selskapet fastholder guidingen for slaktevolumet på 16.000 tonn for 2023, og forventer fortsatt en betydelig volumvekst i 2024.