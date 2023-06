Torsdag klokken 12.30 la Riksrevisjonen med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt- Pedersen i spissen fram en rapport etter at de har undersøkt myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen. Der får myndighetene kritikk på en rekke områder.

Riksrevisjonen konkluderer med følgende:

Det er kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende etater ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp negative konsekvenser av ny teknologi og nye driftsformer. Sykdom og dårlig velferd bidrar til økt dødelighet og til lavere kvalitet på fisken, og dermed til økonomiske tap.

Det er også kritikkverdig at Mattilsynets system for å gjennomføre et risikobasert tilsyn har vesentlig forbedringspotensial.

I tillegg er det ikke tilfredsstillende at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet samarbeider for lite.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Riksrevisor: Ikke godt nok

– Tiltakene Nærings- og fiskeridepartementet har innført for å forebygge smitte og Mattilsynets oppfølging av fartøy som frakter fisk mellom anlegg er ikke nok for å redusere utfordringene med sykdom. Myndighetene har heller ikke hatt en tilstrekkelig grad av føre-var-tilnærming til nye sykdomsutfordringer, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Riksrevisjonen viser til at det har vært svak oppfølging av ny teknologi og driftsformer.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at ny teknologi og nye produksjonsmetoder som svekker fiskens velferd, har blitt utbredt. Mattilsynet mener at mye av utviklingen har skjedd gjennom prøving og feiling, uten at oppdretterne i tilstrekkelig grad har dokumentert de velferdsmessige konsekvensene for fisken.

– Myndighetene følger ikke i tilstrekkelig grad opp negative konsekvenser som ny teknologi og nye driftsformer har for fiskevelferden, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen påpekte at det var et uvanlig høyt antall frammøte da han tok ordet på pressekonferansen gjennomført på teams.

– Vi ser myndighetene bruker lang tid på å vurdere om sykdommer som øker i omfang, som har negative konsekvenser som bør bli meldepliktige. flere sykdommer har økt i omfang uten at myndighetene har iverksett tiltak, sier han.

Dette er anbefalingene fra Riksrevisjonen:

sørge for at Mattilsynet utvikler et mer risikobasert tilsyn, og at de og Fiskeridirektoratet styrker samarbeidet om utvikling av regelverk, dataforvaltning og tilsyn

utvikle regelverket for risikostyring og internkontroll i havbruksnæringen

vurdere å utvikle funksjonelle krav til standarder for anlegg og utstyr for å bidra til å ivareta fiskehelse og fiskevelferd, med krav til dokumentasjon, overvåkning og sertifisering

tilpasse rapporteringskravene for å sikre Mattilsynet og Fiskeridirektoratet et bedre grunnlag for et risikobasert tilsyn

systematisk overvåke hvordan regelverket bidrar til å forebygge og hindre spredning av sykdom, og vurdere behovet for endringer i regelverket.

Tror på mer tilsyn på selskap

«Fiskeridirektoratets tilsyn med internkontroll og biomasse rettes mot oppdrettsselskapene og kan dermed omfatte selskapenes drift på flere anlegg. Mattilsynet gjennomfører sjelden tilsyn med selskapene. Store selskaper eier hele verdikjeden fra rogn til slakteri og har stor fleksibilitet til å tilpasse driften på tvers av selskapenes lokaliteter. Mattilsynets tilnærming til tilsyn er i liten grad tilpasset dette. Dette gir risiko for at tilsynet ikke bidrar til varig forbedring.» heter det i rapporten.

Riksrevisjonen har tro på at mer tilsyn på selskapene kan være bedre enn tilsyn ved merd. Dette har Mattilsynet varslet at de skal i gang med. Foto: Mari Press

Schøtt-Pedersen var inne på dette under pressekonferansen. Der trakk han frem at Mattilsynet planer om å se selskapene mer i kortene med tilsyn enn å besøk på merder kan være en fordel.

–Vi har tro på at konsernrevisjoner kan virke, sier han.

Store svakheter i krav til rapportering

Et annet element som Riksrevisjonen trekker frem er regelverket for å stikke krav til virksomhetene om å rapportere biomasse og dødelighet til myndighetene. Undersøk

«Undersøkelsen viser at det er store svakheter i kravene til rapportering. Dette fører til at myndighetene får lite informasjon om årsakene til blant annet høy dødelighet og den samlede belastningen en gruppe fisk tidligere har blitt utsatt for som følge av avlusing og flytting. Dataene som næringen er pålagt å rapportere, gir heller ikke myndighetene mulighet til å vurdere om vilkårene de har satt for ulike tillatelser, blir oppfylt.» heter det i rapporten.

Riksrevisjonen mener at informasjonen som rapporteres inn ikke er tilstrekkelig til at myndighetene løpende kan følge med på tilstanden i næringen og deretter gjennomføre tilsyn eller utvikle velferdsindikatorer.

«Nærings- og fiskeridepartementet har lenge vært kjent med disse svakhetene, men har ikke foretatt utbedringer.» melder Riksrevisjonen.

Skjæran svarer

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran har kommet med et omfattende svar på kritikken fra Riksrevisjonen som er med som vedlegg til rapporten. Der svarer han blant annet følgende:

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarer på kritikken. Foto: Anders Furuset

– Jeg tar til etterretning kritikken fra Riksrevisjonen om at Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende etater ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Samtidig vil jeg påpeke at vi er midt oppe i en vesentlig omlegging av fiskehelseregelverket, og at det pågår flere prosesser som sammen vil gi både myndigheter og næring bedre evne til å forebygge sykdom framover.

Under pressekonferansen trakk Schøtt-Pedersen frem at det er sykdommene som ikke er meldepliktige som skaper større utfordringer og størst økonomiske tap for næringen.

– Dette kan tyde på at det kan være hensiktsmessig å øke andelen meldepliktige sykdommer, skriver Skjæran i sitt svar og viser til at han har gitt Mattilsynet i oppdrag å identifisere hvilke sykdommer det kan være.

Foreslo å se på regelverket i mars

I 2022 var det rekordhøy dødelighet i sjøfasen for oppdrettsfisk i Norge. Totalt døde det 92,3 millioner fisk ifølge Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet.

Avlusningsoperasjoner ble trukket fram som den største helseutfordringen for oppdrettslaks i 2022. Oppdretterne må som kjent behandle dette og får vekst eller nedtrekk i produksjonen ut ifra lusetallene i det produksjonsområdet.

Avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, påpekte etter den rapporten at regelverket gjerne ikke er i takt med lusesituasjonen.

– Vi kan ikke behandle oss ut av det med dagens regime. Derfor må man ha andre driftsmessige muligheter til å være litt rund i kantene. Kanskje også et regelverk som er mer i takt med lusesituasjonen og dynamikken gjennom året kan være en mulighet å se på, sa han til Intrafish i mars.

– Dilemmaet er at du har et regelverk som sier at du nærmest må behandle i hel for å berge villaksen. Det er en balanse der man må finne en annen løsning, fastslo han.