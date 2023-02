Salmar slo seg i høst sammen med lakseselskapet Norway Royal Salmon (NRS). Dette selskapet hadde en litt uvanlig setup, med oppdrettsvirksomhet i Nord-Norge, hovedkontor i Trondheim og et salgskontor i Kristiansand. Nå selges sistnevnte. Under presentasjonen av resultatet for fjerde kvartal opplyste Salmar om salget. – Vi har besluttet å selge salgskontoret til NRS i Kristiansand, er salg som blir gjennomført i slutten av februar, sa Arntsen. Virksomheten sysselsetter drøyt 30 personer. De har mange år stått for salget av laksen som Norway Royal Salmon (NRS) produserte, samt solgt relativt mye fisk også for andre aktører.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.