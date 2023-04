Fiskeridirektoratet varsler onsdag at de nå sender forslaget til utredningsprogram for havbruk til havs for områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken på høring. Høringsfristen er satt til 24. mai.

Regjeringen har fra før bestemt at områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken skal konsekvensvurderes for havbruk til havs - slik Fiskeridirektoratet har anbefalt.

Direktoratet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet forslag til utredningsprogram for konsekvensvurderingen av de tre områdene, og det 100 sider store forslaget sendes nå på høring.

Høringen er åpen, og alle kan sende sine innspill til Fiskeridirektoratet opplyses det i meldingen.

Havbruk til havs Det jobbes med å utarbeide et tillatelsesregime for havbruk til havs, som er uavhengig av trafikklyssystemet

I dag foregår all lakseoppdrett i Norge innenfor en nautisk mil fra grunnlinjen, men ny teknologi gjør at flere aktører ønsker å gå lenger ut, og utenfor plan- og bygningslovens virkeområde

Foreslått yttergrense for havbruk til havs er foreslått varierer fra 1 – 8 nautiske mil utenfor grunnlinjen (ulike grenser i ulike områder)

Det er foreslått egne tillatelser med tidsbegrensning på 25 år. Tillatelsene er foreslått solgt på auksjon eller gjennom fastpris med kvalifisering

Forslaget fra regjeringen er at tillatelsen knyttes til en bestemt lokalitet og ett bestemt anlegg. Større endringer i anlegget må omsøkes

De overordnede forslagene ble i februar 2022 sendt på høring. Fristen til å komme med innspill var 1. mai samme år.

Nå er Fiskeridirektoratet klar med sitt forslaget til utredningsprogram for områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken på høring. Høringsfristen er satt til 24. mai. Kilde: Regjeringen.no

Salmar Ocean (nå Salmar Aker Ocean) var første selskap som søkte mydightene om lokalitet i Norskehavet - i januar 2021.

Salmars dypvannsmerd, Smart Fish farm, blir 70 meter høy og kan ha dobbelt så mye fisk som Salmars eksisterende havmerd, Ocean Farm. I søknaden går det fram at selskapet søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19.000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.

Som IntraFish tidligere har omtalt er Smart Fish Farm spesialdesignet for oppdrett i det åpne hav. Produksjonsenheten har kapasitet til å produsere tre millioner laks fordelt på sine åtte produksjonskammer.

Fiskernes bransjeorgansiasjon, Norges Fiskarlag, protesterte mot beliggenheten som var søkt om. Det samme gjorde oljeindustrien. Noe som førte til at selskapet justerte på beliggenheten i sin søknad.

I august 2022 ga Mattilsynet, som sektormyndighet, Smart Fish Farm tilsagn om tillatelse for en begrenset produksjon i Norskehavet.

Fiskeridirektoratet både behandler og koordinerer søknadsbehandlingen. De kan først vurdere om vilkårene for klarering av lokaliteten er oppfylt når alle sektormyndigheter har ferdigbehandlet saken.