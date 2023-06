Det melder leverandørselskapet i en børsmelding tirsdag.

– Vi er veldig fornøyd med å landet denne avtalen. Det styrker satsingen vår på landbasert aktivitet og styrker vår egen aktivitet videre, sier konsernsjef i Akva Group, Knut Nesse, til Intrafish.

Kontrakten gjelder bygging av RAS-anlegg for postsmolt som skal stå klart i 2026 på Sørøya i Finnmark. Ifølge børsmeldingen er det en kontrakt til en verdi av minimum 60 millioner Euro, som med tirsdagens kronekurs betyr en avtale på 709 millioner kroner. Det er tidenes største kontrakt for leverandørselskapet Akva Group i Norge.

– Med god margin også. Den forrige rekorden var på om lag halvparten. I vår sammenheng er dette en gigantkontrakt, erkjenner Nesse.

Glad ordfører og konsernsjef

– Dette er en gledens dag. Det er utrolig flott at beslutningen endelig har kommet. Vi har ventet i spenning, sier ordfører i Hasvik kommune, Eva D. Husby (Ap), til Intrafish.

Anlegget skal ha en kapasitet på 12 millioner smolt på Sørøya i Finnmark. Du kan lese mer om jubelen i Hasvik kommune her.

Eva Husby, ordfører Hasvik kommune (Ap), er en fornøyd ordfører etter tirsdagens nyhet. Foto: Privat

– Dette sikrer aktivitet og at vi kan ha en god del ansatte og videreføre aktivitet for dem. Vi fikk en stor kontrakt tidligere i år i Kina som vi annonserte i første kvartal som sikrer oss leveranse over de neste 2–3 årene der. Sammen med denne så gir det oss litt pusterom, sier Nesse i leverandørselskapet.

Konsernsjefen har vært bekymret siden grunnrenteskatten kom. Det gikk som kjent hardest utover leverandører som nettopp Akva Group. Nå, kun en uke etter at grunnrenteskatten er vedtatt av Stortinget får de sin første storkontrakt i Norge på en god stund.

– Alle er kjent med at det har vært inngått lite kontrakter de siste åtte månedene. Å få denne kontrakten er kjærkomment, sier Nesse.

– Hadde dere forventet at investeringene skulle ta fart med en gang?



– Det er vanskelig å si hvilke beslutninger selskapene tar. Det beste hadde jo vært om vi ikke hadde grunnrente slik at vi kunne hatt et godt aktivitetsnivå, sier Nesse.

24 arbeidsplasser

Anlegget blir Mitsubishi-eide Cermaqs første i Vest-Finnmark.

– Vi starter nå prosjektering av anlegget og iverksetter grunnarbeider i løpet av kort tid for å klargjøre tomten før vinteren. Dette er det første smoltanlegget Cermaq bygger i Vest-Finnmark, og vil gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune. Det vil styrke virksomheten vår i regionen og bidra til mer aktivitet i Hasvik kommune, sier Snorre Jonassen, prosjektleder for det nye anlegget i Hasvik, i en pressemelding.

Her skal Cermaq bygge postsmolt-anlegg. Anlegget vil bli bygget i Hasvik kommune. Foto: Cermaq

Anlegget skulle etter planen bli enda større. Men er blitt skalert ned på grunn av grunnrenteskatten.

– Gitt smoltbehovet vårt er det avgjørende å øke egen smoltproduksjon, uavhengig av skatteregime. Samtidig har vi skalert ned prosjektet fordi rammebetingelsene framover er usikre slik vi opplever det, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norge, i melding.