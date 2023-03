– Siktede skal være på vei til Norge nå, hvis transport har gått etter planen. Fengslingsmøte er berammet i Troms og Senja tingrett i morgen klokken 11.00, skriver statsadvokat i Nordland, Cecilie Øiesvold i en epost til Intrafish. Intrafish har tidligere omtalt at den siktede personen er tidligere Atlantic Seafood-eier Daniel Andersen.

Andersen ble pågrepet i Vilnius 13. desember i fjor og har siden da sittet i varetekt. Han ble begjært utlevert til Norge, men prosessen har tatt tid. Først i morgen blir han fremstilt for fengsling i Norge.

