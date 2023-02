Rognmangel og stamfisktillatelser var denne uken tema under årets Tekset-konferanse i Trondheim. Det samme ble samtidig diskutert lenger sør i landet i Oslo. Torsdag møtte Sjømatbedriftene og Benchmark Genetics fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran. I tillegg har de hatt møter med leder i næringskomiteen, Wilfred Nordlund (Sp) og Frp-politikerne Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt, som begge har løftet opp utfordringene med mangel på rogn. Etter møtene i Oslo kommer administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, og sjef for den norske produksjonen hos Benchmark, Rudi Ripman Seim, med et tydelig budskap: – Det har vært viktig for oss å understreke at strakstiltak må iverksettes nå, fordi det haster og at det vil ta tid og responderer på endringer.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.