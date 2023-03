I et ganske mørkt konferanserom på et hotell i Bergen tegnet avtroppende styreleder i Sjømat Norge, Paul Birger Torgnes, et enda mørkere bilde for fremtidsutsiktene til oppdrettsnæringen. Der er grunnrenteskatt et sentralt tema når sjømatnæringen er samlet i to dager i Bergen.

– Det her er den viktigste og mest alvorlige saken vår næring har vært utsatt for siden Fiskeoppdretterens Salgslag gikk konkurs i 1990 og om lag halvparten av oppdretterne gikk konkurs eller gikk gjennom et eierskifte, sa Torgnes, og ba om hjelp fra Sjømat Norge sine medlemmer til hva de skal gjøre videre om grunnrente:

– I sjømat Norge sine vedtekter slås det fast at viktige saker og veivalg skal fremlegges for medlemmer.