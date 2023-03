North Atlantic Seaforum (NASF) ble denne uken arrangert i Bergen. I gangene på konferansen kunne man se ledere og profilerte sjømatfolk over alt. Du trengte heller ikke ha ørene åpne lenge før du hørte noen snakke om grunnrenteskatten på havbruk – noe som også var en rød tråd i mange innlegg på scenen. – Men det er absolutt positive nyheter herfra også. Nå har vi grunnrenteskatten som overskygger alt, men det å få møte kolleger og konkurrenter her er kjempekjekt.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.