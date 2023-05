Torsdag ble det kjent at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen med Venstre og Pasientfokus for å få flertall for en grunnrenteskatt for havbruk.

For å få med de to partiene, har regjeringspartiene blant annet justert ned skatteprosenten i sitt forslag fra 35 prosent til 25 prosent. Dette førte til jubel i aksjemarkedet, med en kraftig oppgang for de fleste lakseaksjene.

Grunnrenteskatten gjelder fra 1. januar.