Onsdag meldte fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran at det ikke kommer noen ny miljøteknologiordning med det første. Han har gitt Havbruksutvalget mandat til å se på det i mellomtiden. Den nye utsettelsen har høstet kritikk i sjømatnæringen. Les også: Miljøteknologiordningen stopper: Vantro og skuffelse i næringa På spørsmål om Skjæran er overrasket over reaksjonene og kritikken er svaret kort og klart: – Nei, svarer han i en e-post formidlet av kommunikasjonsavdelingen til Nærings- og fiskeridepartementet. Kontroll på embetsverket Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, ba Skjæran trykke mer på gassen i stedet for å utsette ting.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.