Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, raser mot det han kaller «regjeringens vinglete signaler». – Jeg er rett og slett sjokkert. Snakker ikke regjeringsmedlemmene med hverandre? Alt tyder på at svaret er, nei. Det hele minner mer og mer om en fyllefest i et Irsk bryggeri, fyrer Eriksson av i en epost til Intrafish, og legger til at han er oppgitt og frustrert. Aksjeanalytikeren Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets mener også kommunikasjonen er vinglete. – Jeg oppfatter at utenlandske investorer synes dette er vanskelig å henge med på, og at det fremstår spesielt og vinglete, sier Dahl til Intrafish.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.