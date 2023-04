Tidlig fredag stanset Oslo Børs handelen av Norcod-aksjer i påvente av meldingen fra selskapet. I går varslet selskapet at det ville hente mellom 125 og 175 millioner kroner og at det var i diskusjoner med partnere og potensielle finansieringsleverandører for å styrke likviditetsposisjonen og finansiere videre vekst.

Norcod engasjerte meglerhuset ABG Sundal Collier til å hente inn frisk egenkapital.

Stor interesse

Fredag ettermiddag, ett døgn etter kapitalinnhentingen startet, kunne selskapet melde om suksess. Interessen var så stor at størrelsen på emisjonen økte til 190,5 millioner kroner.

Tegningskursen ble satt til 30 kroner per aksje, som innebærer en rabatt på 24 prosent fra sist omsatte kurs.

Pengene skal benyttes til å fôre opp mer fisk, utvikle to nye anlegg samt generelle formål.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norcods klage ble ikke tatt til følge – selskapet må slakte ut torsk på tre lokaliteter

Les mer

Omsetning på 111,7 millioner kroner

I gårsdagens melding kom selskapet også med noen oppdaterte nøkkeltall. Det opplyses blant annet:

Slaktevolum på 3.362 tonn i første kvartal

Omsetning på 111,7 millioner kroner i første kvartal

Fisk i sjø 31. mars var 4.279 tonn eller 5,38 millioner individ

Selskapet opplyser også at det i tillegg til den foreslåtte emisjonen også er i ulike samtaler med partnere og potensielle finansører om muligheter for å styrke dets likviditet og muligheter til vekst.

. Norcod lokalitet Frosvika i Meløy kommune. Torsk. Torskeoppdrett Foto: Norcod

Utfordringer

Tidligere denne uken ble det kjent at Fiskeridirektoratet avslo Norcods klage om pålegg om utslakt av fem merder med oppdrettstorsk. Pålegget ble gitt etter funn av gytemoden torsk.

– Fiskeridirektoratet ga i slutten av februar Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter. Pålegget var i samsvar med selskapets egen utslaktingsplan, hvor merdene skulle være ferdig utslaktet innen 1. april, opplyser direktoratet.

SV-politikeren vil ha stopp på torskekonsesjoner, i hvert fall for en stund

Les mer

Norcod klaget på vedtaket, men klagen blir ikke tatt til følge – og pålegget opprettholdes.

Direktoratet melder også at ytterligere to merder må slaktes ut.

– Norcod fikk også pålegg om å følge opp utviklingen i de resterende merdene. Utviklingen i modningsgrad førte til at Fiskeridirektoratet 4. april påla utslakting av ytterligere to merder på Frosvika, med frist 21. april.