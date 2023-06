De to nye båtene, som fikk navnet «Edel» og «Jørgen», er begge levert av Moen Marin.

– Investeringen er i tråd med vårt langsiktige perspektiv. Bedre arbeidsforhold, redusert klimaavtrykk, mindre utslipp og bedre fiskevelferd bidrar til en mer bærekraftig tilnærming på hvordan vi gjør jobben vår, sa Jan Robert Øksheim i Edelfarm i en tale under dåpen. Han er ansatt i Edelfarm, og har søsteren Alice Øksheim som nærmeste leder.

Arbeidsbåtene «Jørgen» og «Edel »ligger klare før dåpen. Foto: Salten Aqua

Elbåter

Regjeringen har kommet med et ønske om elektrifisering av servicefartøyene i havbruksnæringen. Begge de to nye båtene er elbåter, som i tillegg er utstyr med nødaggregat ved behov. Båtene kostet oppdretterne 20 millioner for hver båt.

– Vi er takknemlige for oppdraget, og er spesielt takknemlige for at flere oppdrettere som Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm ser verdien av å satse elektrifiserte fartøy. I fjor leverte vi kun hybride fartøy, og dette er ei satsing som vi mener er riktig med tanke på framtiden, sa Lars Ivar Elvertrø, salgsdirektør i Moen Marin AS.

Victoria Wemberg, gudmor til arbeidsbåten «Jørgen», Lars Ivar Elvertrø, på vegne av Moen Marin, og Charlotte Strøm, gudmor til arbeidsbåten «Edel». Foto: Salten Aqua

Langsiktig strategi

I en pressemelding viser lakseoppdretterne til at investeringen er viktig for deres langsiktige strategi.

– Vi produserer laks sammen med Edelfarm, og er takknemlige for det samarbeidet vi har. Vi har begge jobbet med laks i tre generasjoner i Skjerstadfjorden, og vi har begge en visjon om å ta vare på fjorden som utgjør livsgrunnlaget vårt, sa Jørgen Wenberg under dåpen. Han er ansatt som assisterende daglig leder i Wenberg Fiskeoppdrett, med faren Ørjan Wenberg som daglig leder. Han er også et kjent navn for Intrafish-leserne.

Wenberg Fiskeoppdrett kunne for øvrig markere åpningen av Wenberg Innovation Park på Fauske for en måned siden. Arbeidsbåten «Jørgen» skal ifølge oppdretteren kunne lades med overskuddsstrøm fra solcellene i industriparken.