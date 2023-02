22. desember klokken 02.00 gikk strømmen i hele Mo industripark i Nordland. Her hører Kvarøy Smolt til med sitt smoltanlegg. Rutinemessig skal backupstrømmen koble seg på og alarmsystemet slå ut når strømmen går. Det skjedde ikke denne gang.

– Vi mistet cirka 2000 fisk. Det er ikke veldig alvorlig for oss, men ser man i antall individ så er det jo helt klart alvorlig, innrømmer daglig leder John Morten Abelsen til Intrafish.

Totalt har de konsesjoner til å produsere 5,5 millioner smolt hvert år.

Byttet ut nødalarm

I varslingen til Mattilsynet meldes det at fisken ble stresset og vakt ikke fikk alarm om at det var høyt nivå i et kar. Da rant det over og fisk havnet på utsiden av karene, i tillegg til å legge seg på siler. Det resulterte i en økt dødelighet på 2000 fisk.

– Enkelt sagt ble strømmen kuttet. Alarmsystemet låste seg, og vi ble først informert på en sekundær alarm som vakt rykket ut på.

– Hvor avhengig er man av strøm i en sånn produksjon?

– Vi har jo reserveaggregat. Det litt spesielle for vår del er at vi ikke driver pumping av vann slik andre gjør. Vi har trykk i anlegget. Det gir oss en litt annen luksus og mindre risiko enn mange andre anlegg. Men denne gang var hovedproblemet at UPS (nødbatteri) ikke fungerte.

Det første de gjorde etter hendelsen var å bytte ut nødbatteriet på hovedlageret der fisken døde. I en melding til Mattilsynet melder selskapet at de også vil montere utskiftbare batteri så de kan skiftes ut jevnlig slik at slike hendelser ikke skjer igjen.

Vil doble produksjonen

2000 fisk er kanskje ikke så mye i den store sammenheng for Kvarøy Smolt. De har nemlig søknad inne til å nesten doble produksjonen fra 5,5 millioner til 11 millioner fisk.

– Vi har fått signaler om at søknaden ligger på bordet i disse tider. Så vi er veldig spent på den. Når vi først får svar på den kan vi vri produksjonen inn mot økt aktivitet. Det er jo ingen hemmelighet at tilgangen på rogn er begrenset nå, så det kan ta flere år å få til endringer. Jo tidligere vi får svar, jo raskere kan vi sette i gang prosess med rognleverandør, forteller Abelsen.

Skisse av Kvarøy Smolts nye anlegg når det står ferdig i Mo.

De har i hvert fall rigget seg allerede for vekst. Totalt har de investert 125 millioner kroner til oppgradering og nytt bygg på anlegget deres i Mo Industripark.

– Kvarøy Smolt har modernisert seg kraftig og satset mye penger på dette. Det har vært utfordrende i en verden med krig og covid, men nå er vi i sluttfasen av å byggingen, sier han.

Snart flyttet de inn i ny administrasjonsbygg. De har fått bygget nytt klekkeri, ny startfôringsfasiliteter, ny vaksineringslinje og for første gang bygget kjøleanlegg for klekkeriet. I det hele har de oppgradert store deler av anlegget.

– Nå har vi fått automatisert oss kraftig. Så håper vi bare å få svar på om vi kan øke produksjonen også, sier en håpefull sjef.