– At noen kan finne et og annet smutthull. Det kan man aldri garantere for, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum i spørretimen onsdag.

Der måtte han forsvare proposisjonen på grunnrente i havbruk som kom dagen i forveien. Helge Orten, Sivert Bjørnstad (Frp), Ane Breivik (V) og Kari Elisabeth Kaski (SV) stilte alle finansministeren til veggs. Budsjettpartneren fra SV ville ha svar på om Vedum føler seg trygg på at proposisjonen er tilstrekkelig for å unngå at selskap organiserer seg vekk fra å betale grunnrenteskatt.