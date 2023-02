– Vi er skuffet over utfallet. Vi føler at lagmannsretten ikke har tatt opp de prinsipielle spørsmålene som vi har reist, sier styreleder Arnljot Arntsen til Intrafish. Han forteller at selskapet ønsker å anke saken til Høyesterett. Vega Sjøfarm tok ut stevning mot staten i 2021. Selskapet mener at Miljødirektoratets vedtak om at det ikke bør tillates oppstart av matfiskproduksjon på lokaliteten Hysvær i Vega kommune er ugyldig. Lokaliteten ligger i verdensarvområdet i Vega. Selskapet tapte saken i tingretten i mars i fjor – og nå har også Hålogaland lagmannsrett kommet til samme konklusjon.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.