Fersk statistikk fraFiskeridirektoratet viser at Vestland og Nordland var de største oppdrettsfylkene i 2022. Vestland ligger på topp med 370.000 tonn solgt oppdrettsfisk. Det til tross for at fylket ligger i rødt produksjonsområde som fører til nedtrekk i produksjonen.

Like bak vestlendingene kommer Nordland med 367.000 tonn solgt oppdrettsfisk. Fiskeridirektoratet viser til at det er verdier av henholdsvis 24,3 milliarder kroner og 24,2 milliarder kroner.

På tredje pallplass følger Troms og Finnmark som også passerer 20 milliarder kroner.