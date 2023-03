Nå er dommen fra Gulating lagmannsrett klar, og staten blir frifunnet. I tillegg blir oppdretterne dømt til å betale statens saksomkostninger på 375.068 kroner.

Bergens Tidende var først til å melde om dommen.

Oppdretterne gikk til sak mot staten etter utslippstillatelsen ved lokaliteten Husevågøy i Nordfjord i Kinn kommune ble trukket tilbake av Miljødirektoratet i januar 2020.

Årsaken til at tillatelsen ble trukket tilbake var et funn av blomkålkorallrev på 1,5 kilometer langs den nordvestre delen av Husevågøy. Det var knyttet bekymring rundt eventuelle miljøpåvirkninger fra oppdrettsvirksomheten rundt korallrevet.

– Vi mener vi burde fått drive på denne lokaliteten. Vi er akkurat like opptatt av å ta vare på naturen som miljømyndighetene, men vi mener at dette her ikke vil påvirke korallene, sa styreleder i Troland Lakseoppdrett, Carl-Erik Arnesen til Intrafish da ankesaken startet i slutten av februar.



Oppdretterne tapte saken i tingretten tidlig i 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vurderer anke

Carl-Erik Arnesen, styreleder i Troland Lakseoppdrett sier i en kommentar til Kyst.no at det registreres at lagmannsretten etter en samlet vurdering har kommet til at vilkårene for å trekke tilbake tillatelsen var til stede.

– Oppdretterne er ikke enig i dette og mener at kunnskapsgrunnlaget tilsa, og tilsier, at det ikke har vist seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større enn da tillatelsen ble gitt. Oppdretterne mener også at staten ikke har sannsynliggjort at det forelå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på blomkålkorallskogen som naturtype.

Arnesen forteller videre at de nå vil gå gjennom dommen for å vurdere en anke knyttet til de prinsipielle sidene av saken.