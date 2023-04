Den norske sjømatforedleren og distributøren Villa Seafood Group endrer merkenavnet til Blue Resource Group ettersom antall selskaper under selskapets vinger fortsetter å vokse. Konsernet, som startet som et salgs- og markedsføringsselskap for sjømat i 2005, har nå virksomhet i Norge, Skottland og USA, og driver både innen akvakultur og verdiøkende foredling til salg og markedsføring. Villa Seafood Group Norsk selskap med hovedkontor i Ålesund og salgskontor i USA. Har investert i økologisk lakseproduksjon i Skottland (Organic Sea Harvest)

Hovedeier er Ove Magnar Thu, som også er daglig leder

Foredler, distribuerer og markedsfører laks, ørret og andre typer sjømat til en rekke land «Vi har fått nytt navn og ny profil, men engasjementet for å utvikle sterke verdikjeder i sjømatnæringen forblir det samme», skriver Egil Ove Sundheim, direktør for markedsføring og bærekraft i Blue Resource Group, på Linkedin.

