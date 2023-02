– Det er ikke demonstrasjonstog i gatene for å få ned arbeidsavgiften, men det er demonstrasjonstog, eller i alle fall bortimot det, for å unngå de små skatteøkningene vi foreslår på noen andre områder hvor det er sterke særinteresser, sa Ragnar Torvik under et frokostseminar nylig. NTNU-professoren har ledet det såkalte Skatteutvalget, hvor en rekke endringer av det norske skattesystemet er foreslått. Utvalget er et fagutvalg nedsatt av den forrige regjeringen, som er blitt noe justert av dagens regjering. Totalt besto det av syv økonomer og fire jurister.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.