I en ny rapport publisert fredag skriver meglerhuset Sparebank 1 Markets at landbasert lakseoppdrett har bedret sin relative posisjon som følge av innføring av grunnrenteskatt på lakseoppdrett i sjø i Norge. – For det første har den politiske risikoen til tradisjonell lakseoppdrett økt, også utenfor Norge, siden andre lands myndigheter kan bli inspirert. I tillegg er ikke den foreslåtte grunnrenteskatten nøytral, slik vi ser det. Lavere kontantstrøm fra norske lakseoppdrettere kan føre til redusert innovasjon, og også føre negativ påvirkning av tilbudsveksten, skriver meglerhusets analytiker Knut-Ivar Bakken.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.