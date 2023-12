– Vi har søkt i et bredt område for å finne de best egnende områdene som medfører minst mulig konflikt, sier Ode-grunnlegger og -sjef Ola Kvalheim til Fiskeribladet.

Torskeoppdretteren, som tidligere var kjent som Gadus, har store vekstambisjoner. Tall Fiskeribladet har innhentet viser at det per 8. november i år var 43 søknader om torsketillatelser til behandling hos kystfylkene. Dermed fortsetter søknadsbonanzaen Intrafish omtalte tidligere i år.

Flest i Nordland

Det er flest søknader inne i Nordland (14), og deretter følger Møre og Romsdal (12), Vestland (9), Trøndelag (4) og Troms og Finnmark (3).