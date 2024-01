Det er de tidligere gründerne og storeierne av børsnoterte Akva Group-eiere som nå henter inn ytterligere 85 millioner kroner til teknologiselskapet Aqua Robotics.

Ideen er å automatisere vask av oppdrettsnøter gjennom bruk av en robot som skal hindre begroing. I dag må merdene høytrykksspyles opp mot ukentlig for å hindre slik begroing.

Nå er det Kristiansand-baserte Skeie Teknologi as og det statlige klimafondet Nysnø som kommer inn på eiersiden i selskapet gjennom emisjon. I tillegg bidrar eksisterende eiere med T.D. Veen as, Jakob Hatteland Holding og Moloaug-familiens Kkera Invest i emisjonen.

Til sammen prises Aqua Robotics til rundt 200 millioner kroner i emisjonen. Det er en tredobling av omsetningen som gjør at selskapet nå henter inn mer kapital.

Skeie Teknologi er del av Skeiegruppen som er grunnlagt av offshoreservicegründer Bjarne Skeie.

Robotgründer

Det var gründeren og oppfinneren Ole Molaug som døde i november i fjor nær 92 år gammel, som fikk ideen til vaskeroboten for mer enn ti år siden. Ole Molaug har stått bak en rekke automatiseringsoppfinnelser i norsk oppdrettshistoruie. For hans egen del startet roboteventyret da han begynte å jobbe med den første lakkeringsroboten for Bryne-bedriften Trallfa tilbake i 1964. Nå er sønnen Knut Molaug styreleder i Aqua Robotics, mens broren Anders Molaug er utviklingssjef. Begge har vært med å jobbe med ideen de siste ti årene.

– Vi føler at det løsnet for oss i andre halvår i fjor. Nå skal emisjonen sikre veksten videre, sier Knut Molaug.

Aqua Robotics på Bryne utenfor Stavanger produserer autonome roboter som børster nøtene. Bildet er av en versjon selskapet laget i 2021. Foto: Anders Hannemose Furuset

Tror på positiv kontantstrøm

Da Intrafish besøkte Aqua Robotics sommeren 2021, anslo Knut Molaug at Aqua Robotics ville tjene penger i 2022. Slik gikk det ikke. Nærmer syv millioner kroner i minus ble resultatet før skatt i 2022, av en omsetning på vel 30 millioner kroner. Heller ikke fjoråret ga pluss.

– Det ble tap i fjor også, men noe lavere enn i 2022. Omsetningen endte på rundt 40 millioner. Vi føler at vi nå er på rett vei. Vi mener vi vil ha positiv kontantstrøm i inneværende år, sier Knut Molaug.

Han regner med en omsetning i 2024 på 150 millioner kroner. Han utelukker ikke oppkjøp på sikt.

– Men utfordringene med så kraftig vekst gjør at vi i første omgang konsentrerer oss om organisk vekst og driften av selskapet, sier Knut Molaug.