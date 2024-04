Det opplyses i en melding fredag morgen.

JBL har tidligere meldt om en intensjon om å kjøpe Marel. Nå er amerikanernes tilnærminger godkjent av styret i det islandske selskapet, etter grundige vurderinger med sine finansielle rådgivere i J.P. Morgan og Rabobank.

– Styret i Marel konkludert med at det er det beste for eiere, ansatte og andre interessenter at Marel blir solgt, heter det i meldingen.

JBT driver med tilsvarende virksomhet som Marel, produksjon av maskiner og annet utstyr til produksjonslinjer i matindustrien.

JBT har en litt bredere portefølje enn Marel. De leverer blant annet til kjøtt- og fiskeforedlingsselskaper, juice- og drikkeprodusenter, farmasøytisk industri samt plantebasert proteinprodusenter.

På norske anlegg

Marel-utstyr er i bruk på mange lakseslakterier og fiskemottak. Selskapet leverer ulike typer fileteringsmaskiner, skinnere, vakuumpakkere, og så videre.

I tillegg leverer Marel utstyr til kylling- og kjøttindustrien.

I 2023 hadde Marel en omsetning på 1,7 milliarder euro, mens resultatet endte omtrent i null. 11 prosent av omsetningen kom fra kunder i sjømatsektoren.

Marel hadde nær 7.800 ansatte ved utgangen av 2023.

Transaksjonen med JBL ventes å bli gjennomført i mai. Oppkjøpet vil gi dagens Marel-aksjonærer rundt 950 millioner euro i kontanter, samt rundt 38 prosent eierskap i det sammenslåtte selskapet som vil være børsnotert ved New York Stock Exchange.

Marel-aksjen er notert ved børsen på Island hvor selskapet er priset til rundt 383 milliarder islandske kroner (cirka 30 milliarder norske kroner).