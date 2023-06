Rett etter at Børsen stengte mandag ettermiddag opplyser selskapet at det har engasjert meglerhusene ABG Sundal Collier, Arctic Securities og Sparebank 1 Markets for å hente frisk egenkapital.

Pengene skal hentes til kurs 38,50 kroner aksjen, mens aksjen mandag ble omsatt til 41,0 kroner.

De friske pengene skal benyttes til utbygging av anlegget i Kvalnes samt generelle selskapsformål.

Selskapets nest største eier Jeronimo Martins har tegnet kjøper aksjer for 385 millioner kroner i transaksjonen, mens Eidsfjord Sjøfarm (Holmøy) kjøper for 80 millioner kroner.

Andfjord Holding, Skagerak Vekst og UFI har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for totalt inntil 24 millioner kroner.

Planen er å være i mål med pengeinnhentingen innen tirsdag klokken 08:00.