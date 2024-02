Nok en gang er Dolmøy Seafood i Hitra kommune begjært konkurs. Denne gang av en ansatt, som mener han ikke har fått lønnen han har krav på.

Intrafish har ikke fått tak i mannen som har fremmet kravet. Etter planen skal saken opp i Trøndelag tingrett 11. mars, om partene ikke blir enige innen den tid.

Begjært konkurs også i desember

Intrafish skrev i desember at Dolmøy Seafood forsøkt slå konkurs da også. Den gangen var det SEB Kort Trøndelag som gikk til sak for å inndrive et krav på 18.015