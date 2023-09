I en børsmelding tirsdag ettermiddag melder selskapet at det vil gjøre emisjon på 65 millioner dollar, rundt 700 millioner kroner. Pengene skal brukes til å oppnå et break even-resultat på bruttonivå (ebitda) for fase 1 i løpet av 2024, samt ha en buffer.

Kursen på 1,40 kroner i emisjonen er rundt 20 prosent under nivået aksjen endte på tirsdag ettermiddag.

Det opplyses at følgende investorer har forpliktet seg til å kjøpe aksjer:

Condire Investors 12,5 millioner dollar

Nordlaks Holding 9 millioner dollar

Stawberry Equities (Petter Stordalen): For sin relative andel på 8,3 prosent før emisjonen

EW Group: For sin relative andel på 3,8 prosent før emisjonen

I tillegg har fem ledende ansatte/styremedlemmer tegnet seg for aksjer, blant dem finansdirektør Karl Øystein Øyehaug som går inn med 20.000 dollar. Konsernsjef Johan E. Andreassen er ikke blant de fem.

Selskapet vurderer også en reparasjonsemisjon til investorer som ikke blir tilbudt å kjøpe aksjer i denne omgang.

Det er DNB Markets og Arctic Securities som er selskapets rådgivere i transaksjonen.