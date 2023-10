– Totalt er det registrert rundt 10 millioner kroner i gjeld. Største kreditor er Rendalen kommune med omtrent 3 millioner kroner til gode, opplyser bostyrer Jostein Nordbø til Intrafish.

Som Intrafish meldte forrige uke, har selskapet Rendalsfisk as begjært oppbud (slått seg selv konkurs). Selskapet har i mange år jobbet med planer om å bygge et resirkuleringsanlegg for røye i Rendalen i Innlandet.

– I fjor høst engasjerte vi Fearnley Securities til å hente kapital, men markedet var blytungt som følge av krig i Europa og usikkerheten rundt grunnrenteskatt, sa da styreleder og daglig leder Kjell Karlsen fredag.