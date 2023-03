Inne i fjorden få hundre meter fra Bakkafrosts hovedkontor og slakteri i landsbyen Glyvrar på Færøyene ligger et beist av en brønnbåt. Båten kostet rundt 500 millioner norske kroner, og ble bygget ved Selfine-verftet i Tyrkia. Norske MMC Processing har levert mye av utstyret. Bakkafossur Bakkafrosts nyeste brønnbåt, levert i desember 2022, ankom Færøyene januar 2023

109 meter lang, 22 meter bred

Bygget ved Selfine i Tyrkia

Kostet rundt 500 millioner kroner

Har transporttanker på 7.000 kubikk samt ferskvannstanker på 3.000 kubikk

Skal primært brukes til ferskvannsbehandling og sortering av fisk

Diesel-elektrisk motorer med batteripakke – Med denne kan vi gå med slaktefisk, behandle i stort omfavn med ferskvann, og sortere fisk, sier Sverri Kjærbæk.

