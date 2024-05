Til sammenligning tjente selskapets virksomhet i Skottland 5,1 kroner kiloen på driften i samme perioden. Det tilsvarer en forskjell på nær 10 ganger.

I snitt var slaktevekten på Færøyene i kvartalet på 5,4 kilo, opp fra 4,4 kilo samme kvartal i fjor.

– Det var ny rekord for første kvartal, og veldig positivt. Det er en veldig viktig driver for høyere verdier, sa konsernsjef Regin Jacobsen under mandagens kvartalspresentasjon.

Selskapet kjørte for første gang en heldigital kvartalspresentasjon, som ble sendt direkte fra hovedkontoret på Færøyene.