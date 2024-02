I fjerde kvartal tjente det færøyske selskapet 356 millioner danske kroner (cirka 540 millioner norske kroner) på driften mot 376 millioner danske kroner samme kvartal i fjor (cirka 570 millioner norske kroner.

Finansanalytikere hadde ifølge TDN Direkt ventet et resultat på 399 millioner danske kroner.

– Bakkafrost leverte sterke resultater i fjerde kvartal 2023 med forbedrede resultater i driftsmargin. Markedene har vært sterke, med høy etterspørsel i alle regioner. Bakkafrosts' laks ble godt verdsatt i markedet, spesielt sterk er utviklingen i Nord-Amerika, som økte med 25 % laks fra Bakkafrost, sier konsernsjef Regin Jacobsen i en kommentar.

Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen. Foto: Anders Furuset (arkiv)

Driftsinntektene i selskapet var 1.562 millioner danske kroner (1.940), mens det var ventet driftsinntekter på 1.686 millioner danske kroner.

Resultat før skatt ble 479 millioner danske kroner i kvartalet (-141), mens det var ventet et resultat før skatt på 314 millioner danske kroner. Justeringene av biologiske eiendeler utgjorde 182 millioner kroner (-426).

Drypper på aksjonærene

Styret foreslår utbytte på 8,70 danske kroner pr aksje (13,20 norske kroner), mot et ventet utbytte på 8,98 danske kroner pr aksje. Det utgjør om lag 785 millioner norske kroner totalt sett i utbytte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er stolt over utviklingen i det høye fokuset på fiskehelse og -velferd i Bakkafrosts virksomhet på Færøyene, som har resultert i et svært robust og sterkt oppdrettsregime. Gjennomsnittlig månedlig overlevelse for hele året var 99,39 % med gjennomsnittlig slaktevekt på 4,6 kg HOG, og 90 % superior grade. I Skottland pågår vår reise mot robust drift fortsatt – sist år var den månedlige overlevelsesevnen 98,29 % med gjennomsnittlig slaktevekt på 4,2 kg HOG og 89 % superior grade, uttaler Jacobsen videre i dagens melding.

Bakkafrost Helintegrert lakseselskap med produksjon på Færøyene og i Skottland

Hovedkontoret ligger på Færøyene

Har nær 2.000 ansatte, hvorav over halvparten er på Færøyene

Eier selskapet Havsbrun som produserer fiskemel, fiskeolje og fiskefôr

Er børsnotert i Oslo. Største eier er konsernsjef Regin Jacobsen og hans familie Kilde: Selskapets årsrapport for 2021

Slaktet nesten ikke i Skottland

Bakkafrost produserer som nevnt laks både på Færøyene og i Skottland. 6. januar meldte det om slaktevolumet for fjerde kvartal. Det viste at selskapet slaktet 16.000 tonn på Færøyene i kvartalet, og kun 1.100 tonn i Skottland.

Selskapet har hatt store problemer med sin skotske virksomhet i 2023.

– Jeg forstår at mange er blitt skuffet over våre resultater i 2023 – det er jeg også, skrev Regin Jacobsen i en epost til Intrafish i januar.

Han forklarte lave slaktevolum i Skottland med forsinkelser med utbyggingen av mer smoltkapasitet, generelt utfordrende biologi med høy dødelighet blant annet som følge av maneter og forsinkelser i snuoperasjonen av virksomheten som følge av pandemien.

Totalt endte dermed Bakkafrost med å slakte 73.000 tonn i 2023, rundt 25 prosent mindre enn selskapet først estimerte å slakte i året. Prognosen ble nedjustert flere ganger.

Slaktevolum og utsikter

Selskapet fastholder guidingen om et slaktevolum på 91.000 tonn i 2024 går det fram av kvartalsrapporent tirsdag morgen.

Ifølge Infront-konsensus var det ventet et slaktevolum på 89.790 tonn i 2024.

I 2024 forventer selskapet fortsatt et slaktevolum på 66.000 tonn på Færøyene og 25.000 tonn i Skottland.

For 2024 har selskapet signert kontrakter for rundt ni prosent av det totale forventede slaktevolumet går det videre fram.

Selskapet venter fortsatt å sette ut 27,1 millioner smolt i 2024.

Det ventes fortsatt høyt fiskemelvolum i 2024, mens fiskeoljevolumene ventes å normalisere seg.

Når det kommer til det globale oppdrettsmarkedet viser Bakkafrost til en nedgang på to prosent i globalt slaktevolum i fjerde kvartal 2023. Det ventes ingen tilbudsvekst i første halvår 2024, eksklusive lagerbevegelser, mens for helåret 2024 forventes det en tilbudsvekst på to prosent.

I 2023 solgte selskapet også 127.800 tonn laksefôr gjennom sin heleide virksomhet Havsbrun. Totalt kjøpte virksomheten inn 467.100 tonn marine råmaterialer til fôrproduksjonen.