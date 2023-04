SPAREBANK 1 NORD-NORGE Er nest størst på utlån til sjømat i Nord-Norge, etter DNB som er globalt størst på fiskeri og havbruk, fulgt av nederlandske Rabobank

Har forvaltningskapital på 122 milliarder kroner.

Har markedsandel på 41 prosent av antall bedrifter i Nord-Norge. Andeler på bransjenivå oppgis ikke

Hovedkontoret ligger i Tromsø – Når vi tilbyr lån, må vi se på kundenes evne til å betjene dem. Det vil si netto kontantstrøm. Og med 35 prosent grunnrenteskatt får bedriftene mindre å rutte med. Konsekvensen kan bli at bankene ikke lenger kan være så lånevillige som tidligere, sier Olsen til IntraFish.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.