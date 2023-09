– Første gang vi så dette bygget, så vi at det var perfekt for oss. Vi startet nesten umiddelbart å forhandle om pris, sier oppdretter Alf-Gøran Knutsen.

Han tar imot Intrafish i et flunkende nytt foredlingsanlegg for laks på Eidsvoll. Atlså rimelig langt unna der fisken lever og vokser opp før en blir slaktet og foredlet. Her har Kvarøy Fiskeoppdrett sammen med eksportselskapet Fram Seafood og investeringsselskapet Nyhamn etablert 1814 Salmon, et selskap som foredler laks de selv selger.

– Ole-Kristian Kjellbakk i Fram og jeg hadde lenge sett på mulighetene for mer foredling i Norge.