I Øygarden utenfor Bergen jobber Salmo Terra lenge med å få bygget et landbasert lakseanlegg. Selskapet hadde tillatelser til en produksjon på 8.000 tonn per år, og planla en utbygging av anlegget over flere trinn. På et tidspunkt meldte selskapet om byggestart i 2019.

Det ble senere skjøvet i flere runder.

Sommeren 2019 melder Intrafish at byggestart er forsinket som følge av manglende finansiering.

– Vi blir litt forsinket med byggingen, men har god dialog med flere norske investorer. I løpet av høsten skal alt være på plass, sa administrerende direktør Harald