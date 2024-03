Rapporten er utarbeidet av økonom Joaquín Sierpe Subiabre og utgitt av en chilensk NGO, Pivotes. Det framgår ikke hvem som har finansiert studien, som heter «Et innblikk i chilensk lakseoppdrett» eller «Una mirada à la salmonicultura chilena».

Sierpe Subiabre skriver at han ønsker debatt om én av landets største næringer.

– Det vi ikke må gjøre, er ikke å gjøre noe. Temaer som dette er viktige for hvordan vi skal stå fram som nasjon. Stagnasjon i bransjen gir fare for at vi blir akterutseilt av voksende lakseoppdrettsnasjoner, slike som vår hovedkonkurrent Norge, slår han fast.