Det går frem av en sektorrapport mandag.

En sterkere etterspørselsutvikling enn tidligere antatt og en fortsatt lav tilbudsvekst i de kommende årene bidrar også til at Danske Bank øker prisestimater til 92 kroner pr kilo for 2023 (80) og 90 kroner pr kilo (78) for 2024 og påfølgende år.

Kvartalsvis i 2023 anslår Danske Bank priser på 108 kroner pr kilo for andre kvartal, 84,7 kroner for tredje kvartal, og 83,2 kroner pr kilo for fjerde kvartal.

Danske Bank oppgraderer Grieg Seafood til kjøp fra tidligere hold-anbefaling med et oppjustert 12-måneders kursmål til 102 kroner (85), mens de resterende anbefalingene holdes uendret, men med økt kursmål.