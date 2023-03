Denne uken har mange hundre toppledere og eiere i sjømatnæringen vært samlet i Bergen, på en konferanse i regi av Pareto Securities. Jeg hadde ikke anledning til å dra selv, men mine kolleger i Intrafish.com har lagt ut en rekke oppdateringer fra ulike selskapspresentasjoner der. Færøyene vil øke lakseskatten betydelig Les mer Ikke overraskende handlet en del på konferansen om grunnrenteskatt. – Ikke vær flau over å snu, sa Pareto-sjef Christian Joomås til norske myndigheter. Alle venter nå på lovforslaget fra Finansdepartementet, som skal bli sendt til Stortinget i løpet av mars.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.