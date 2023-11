– Som næring er vi et helt annet sted i dag enn for bare to år siden, sier Norcod-sjef Christian Riber til Fiskeribladet.

I et heller anonymt bygg sentralt i Trondheim sentrum ligger både hovedkontoret og fôrsentralen til torskeoppdretteren. Fra ett siderommene her inne styres og overvåkes det aller meste av selskapets aktivitet.