Torskeoppdrettsaksjen Statt Torsk stuper 17 prosent mandag på en melding om at styret har iverksatt en strategisk gjennomgang av selskapet for å utrede mulighetene for å optimere aksjonærverdier og sikre ny finansiering.

Børskommentar Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

Pareto Securities og Sparebank1 Markets er hyret inn som finansielle rådgivere for å bistå i prosessen.

Å optimere aksjonærverdier høres flott ut, men slike strategiske gjennomganger er ofte et rødt flagg. Det er et tegn på at krisen i selskapet er så dyp at man må frem med tiltak som kan ødelegge det som er igjen av verdier for de eksisterende aksjonærene.