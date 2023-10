I en pressemelding torsdag opplyser kjøpegruppen at konkursboet etter Norwegian Fish Farm Tydal ble kjøpt 1. oktober av Tydal Settefisk AS.

Grupperingen bak selskapet består av Blåfjell Drift AS, Morefish AS og Equnor Aqua AS.

– Formålet er å utvikle anlegget til å bli et rendyrket stamfisk- og settefiskanlegg for røye. Blåfjell blir største kunde, men yngel vil også bli solgt til andre røyeoppdrettere. Stamfisk for systematisk avl vil være viktig for utviklingen av røyeoppdrett-bransjen i Norge, uttaler styreleder Håvard Belbo i meldingen.