Det går fram av en pressemelding fra regjeringen onsdag ettermiddag.

Medlemmene skal sitte der i perioden 2024–2026.

På listen finner vi følgende navn:

Daglig leder Ola Oldernes (Trondheim), leder

Advokat Tormod Torvanger (Bergen), nestleder

Professor Claire Armstrong (Tromsø)

Professor Jarle Møen (Bergen)

Advokat Kjetil Haare Johansen (Asker)

Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan (Tromsø)

Fagsjef Nora Sundvall Rølling (Oslo)

Rådgiver Maren Bøe (Oslo)

I tillegg er følgende personer utnevnt som varamedlemmer:

Varamedlem for nr. 7: Lovrådgiver Ida Monasdatter Lynne (Oslo)

Varamedlem for nr. 8: Seniorrådgiver Simon Dalnoki (Oslo)

Rådet får i oppgave å fastsette markedspriser for skatteformål, det vil si den prisen som ville vært avtalt mellom to uavhengige parter, går det fram av regjeringens melding onsdag ettermiddag.

– Prisrådet skal sette bindende priser til bruk ved fastsetting av grunnrenteskattepliktig inntekt, men først fra 1. juli 2024. Skatteavregningsprisen skal svare til markedsverdien av fisken på merdkanten, uavhengig av hvor i verdikjeden omsetningen skjer. Inntil rådet setter priser, vil det være selskapene selv som setter markedsprisen på fisken ved merdkanten, skriver regjeringen.

Ble ikke tatt til følge

Finansdepartementet ba tidligere i høst om innspill til kandidater til prisrådet og bransjeorganisasjonen Sjømat Norge foreslo følgende tre kandidater:

Ragnar Tveterås, professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Bård Misund, professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Atle Guttormsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Vi har landet på å foreslå tre sterke fagøkonomer inn i utvalget. Vi mener alle tre er egnet til å være både leder og nestleder av et normprisråd, og de kan helt åpenbart være ordinære medlemmer, uttalte administrerende direktør Geir Ove Ystmark, til Intrafish i forbindelse med forslaget.

Onsdagens melding betyr at Sjømat Norges tre konkrete innspill om hvem som bør sitte i prisrådet ikke er tatt til følge av Finansdepartementet.

Ønsket seg inn

Ola Oldernes, som nå blir leder av prisrådet, meldte tidlig sin interesse. Han er daglig leder i regnskaps- og rådgivningsfirmaet Økonomene Trondheim AS. Han også bakgrunn som underdirektør og flere andre roller i Skatteetaten hvor han blant annet ledet en faggruppe med nasjonalt ansvar for internprising.

Ola Oldernes Foto: Privat/facebook

– Jeg er særdeles interessert i fagområdet nasjonal og internasjonal skatt og har bred erfaring fra skatt med flere års ansvar for internprising av immaterielle eiendeler (IP), uttalte Oldernes til Intrafish i november.



Oldernes har jobbet i 15 år med internprising i Norge og har sittet i et faglig forum om internprising i OECD.

Slik Intrafish tidligere har omtalt var Oldernes i sin jobb i Skatteetaten også med å lede et arbeid der 40 av 100 kontrollerte bedrifter ble anmeldt for regnskapsjuks for bytting av varer og tjenester.

Prisråd-medlem og altså nestleder for rådet, Tormod Torvanger, har også erfaring med interprising. Han er i dag medlem av klagenemnda for petroleumskatt, advokat og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Torvanger meldte også selv fra om sin interesse for utvalget.

– I vurderingen av rådets sammensetning har departementet lagt vekt på kandidatenes kompetanse, uavhengighet og hensyn til geografisk og kjønnsmessig balanse. Prisrådet vil ha sitt første møte i januar 2024, opplyser regjeringen i meldingen.

Tormod Torvanger Foto: Arkivfoto Elin Høyland

Sekretariat hos Fiskeridirektoratet

Videre går det fram at forskriftene om organiseringen av prisrådet og inntektsfastsettingen i grunnrenteskatten for havbruk, nå er fastsatt av departementet, og vil kunngjøres på Lovdata innen kort tid. En foreløpig versjon av forskriftene er publisert på regjeringen.no.

Regjeringen opplyser og at sekretariatet til prisrådet lagt til Fiskeridirektoratet og at sekretariatets hovedoppgave er å ta imot opplysninger fra de rapporteringspliktige, behandle informasjonen og presentere den på en hensiktsmessig måte til prisrådet.