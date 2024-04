For drøyt to og et halvt år siden startet Det Norske Veritas et prosjekt. Den selveide stiftelsen skal satse mer på oppdrettsnæringen. Omsetningen skal øke fra 200 millioner kroner til en milliard, men ambisjonene stopper ikke der. Det betyr vekst og oppkjøp.

– Vi vil være med og forme fremtiden.

Ordene tilhører Thomas Vogth-Eriksen. Han har over 35 års fartstid i DNV, og siden i høst har han hatt stillingen som akvakulturdirektør.

Det Norske Veritas (DNV) DNV leverer tjenester innen sertifisering, teknisk rådgivning, testing og digital løsninger for flere sektorer, inkludert maritim, olje og gass, energi, mat og helse.

DNV er en uavhengig stiftelse som ble etablert i 1864.

Omsatte for over 30 milliarder kroner i 2023 og hadde et årsresultat på nesten tre milliarder kroner.

Nærmere 15.000 ansatte fra 122 nasjonaliteter med aktiviteter i mer enn 100 land. Kilde: DNVs Årsrapport 2023

Sommeren 2023 kjøpte DNV fiskehelseselskapet Åkerblå, som et ledd i prosjektet. Stiftelsen kunne mye om merdstrukturer gjennom ingeniørkunnskap og sertifiseringstjenester. Det samme gjaldt miljøkompetanse. Men kompetanse om livet i merdene var begrenset. Den kunnskapen ville DNV ha «innomhus».

– Vi ble en av verdens største leverandører på fiskehelse med oppkjøpet av Åkerblå. Når vi skal drive utvikling av standarder og tjenester, skal det være med en forståelse av fiskehelse. Nå har vi opp mot åtti veterinærer og fiskehelsebiologer. Det er vi veldig stolte av, sier Jørgen Andreas Åm Vatn, internasjonal vekstleder i DNV. Han er utdannet veterinær og var sentral i oppkjøpet av Åkerblå.

– Godt over halvveis

Havbrukssatsingen handler om at Norges nest største eksportnæring målt i verdi er en bruker av havrommet, på samme måte som den maritime næringen, og som olje & gass næringen. Dette er felt DNV allerede har stor aktivitet knyttet til, og hvor det omsettes for flere milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi hadde allerede en omsetning på 200 millioner kroner mot havbruksnæringen i 2022, før oppkjøpet av Åkerblå. Vår ambisjon, om vi skal ha en viss størrelse, er en milliard kroner i omsetning. Inneværende år, med oppkjøpet, så er vi godt over halvveis til målet. Om et par år håper jeg at vi ser den milliarden, sier Vogth-Eriksen.

– Vi ønsker å ha et så stort momentum at vi ikke bare løper rundt og jakter kontrakter, men at vi også kan ta en mer formgivende rolle, drive industriutvikling, bygge standarder og begynne å ta den type posisjoner vi har hatt i maritim industri de siste 160 årene, legger Vatn til.

Thomas Vogt-Eriksen har jobbet over 35 år i DNV. Siden høsten 2023 har han jobbet som akvakulturdirektør. Foto: Joar Offerdal Vatlestad

Et slikt mål, med en slik tidshorisont, betyr både organisk vekst og flere oppkjøpskandidater, sier Vogth-Eriksen.

– At vi er en uavhengig stiftelse betyr at vi ikke må betale dividende til eiere, men det betyr også at vi ikke har noen som kan skyte inn penger. Vi må generere inntekter og overskudd som gir oss uavhengighet til å utvikle og ta de posisjonene vi tar, sier akvakulturdirektøren, og legger til:

– Det betyr at vi har som målsetning å bruke tilsvarende fem prosent av ekstern omsetning til forskning, utvikling og innovasjon – hvert år. For 2024 betyr det mer enn 1.5 milliarder kroner til dette formålet.

– Vi gjør ikke exits, så når vi kjøper noe er det for å være med lenge. Åkerblå var det første i forhåpentlig flere oppkjøp. Vi har flere spennende ting som skjer. Verden er stor, med mange land, og vi er i loopen på mange ting, sier Vatn, uten å nevne selskap eller havbrukssektorer.

Etter dette intervjuet er DNV blitt eneeier av Ocean Ecology, et britisk selskap som leverer tekniske og rådgivende tjenester til virksomheter innen marin næring, som en del av ambisjonen om å bli større innen akvakultur.

Forventning om å ta tak

DNV så en oppdrettsnæring som står på randen av å virkelig måtte industrialisere seg, samtidig som den må svare ut at den har orden i sysakene, sier Vatn.

– Med de to trendene står man litt i risiko for å få et vakuum. I dette skjæringspunktet ønsker vi å være til stede for å ta en formdannende rolle. Sammen med industrien skal vi bidra til at næringen videreutvikles på en bærekraftig og lønnsom måte.

Strategien til DNV betyr også at stiftelsen mener oppdrettsnæringen har utfordringer som må løses.

– Vi kan ikke sitte her og si at alt er supert og flott, og at det ikke er vits å gjøre noe. Da hadde ikke vi hatt noe å gjøre i denne næringen. Vi skal være med å drive denne utviklingen videre, sier Vatn.

– En del av posisjonene vi har tatt er nettopp formgivende, at vi tørr å si at vi ønsker å være med på at næringen utvikler seg, håndterer utviklingen, samtidig som vi har standarder som gir grunnlag for bedre resultater og sunnere drift, da med fokus på ESG (Environmental, Social and Governance, som på norsk oversettes det til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold, journ.anm.), sier Vogth-Eriksen.

Akvakulturdirektøren mener svaret på spørsmålet om havbruksnæringen er bærekraftig er «ja» etterfulgt av et «men».

– Når man har fiskedødelighet mellom 16–17 prosent i snitt, så er det for høyt, det sier også mange i næringen. Allmennheten mener også det er mye høyere enn det bør være, og det er en forventning om at næringen selv tar tak i dette, sier Vogth-Eriksen.

– Social license blir stadig nevnt, og det er bra. Det koker ned til tillit. Tillit til at man etterlever beste praksis og svarer ut samfunnsforventningene til forbrukere, myndigheter og investorer, sier Jørgen Andreas Åm Vatn, internasjonal vekstleder i DNV. Foto: Joar Offerdal Vatlestad

– Trangt om plassen

– Det trengs noen som tar en helhetlig og langttenkende posisjon, og som ikke bare er opportunistiske i en kortsiktig sammenheng, sier Vogth-Eriksen.

Å ta omsetningen innen havbruk til en milliard kroner er bare første etappen, sier Vogth-Eriksen.

– Jeg er så voksen at den etappen skal jeg være med på, så får Jørgen og neste generasjon ta etappe 2 fra en til ti milliarder, sier Vogth-Eriksen og smiler.

Vatn mener det ikke er mange som har innsett hvor store deler av havområdet som er i ferd med å bli vernet og hvilke krav som vil stilles til biodiversitet.

– Det begynner å bli trangt om plassen og industriaktører må begynne å dokumentere påvirkning på lokalmiljøet. Med både fiskeri, shipping, energiproduksjon og sjømatproduksjon, blir det krevende å samtidig sikre biologisk mangfold, sier Vatn.

– Med vår bakgrunn som verdensledende innen maritim transport, olje og gass, fornybar energi og nå på akvakultur, ønsker vi å ta en orkestratorrolle. Dette er vi vant med fra andre industrier. Det handler om å etablere offentlig-privat samarbeid, industrisamarbeid og gode initiativer som alle kan stille seg bak, legger Vatn til.

Økt etterspørsel etter fisk gjør at det også må ses på andre typer oppdrettsinstallasjoner, ny teknologi og nye lokaliseringer, både på land og offshore, sier Vogth-Eriksen. Nylig fikk DNV ansvaret for å konsekvensutrede områder for havbruk til havs.

– Det ble særlig fremhevet at summen av kompetanse DNV og Åkerblå gruppen har var utslagsgivende for at vi vant dette oppdraget, sier Vogth-Eriksen.