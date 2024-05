– Det første kvartalet var utfordrende på mange måter. Vi ble nok en gang minnet på at vi må jobbe på lag med naturkreftene. Vår evne til å forstå biologi og miljø har stor betydning for våre operasjonelle og økonomiske resultater. Dert er derfor vi har så sterk tro på at våre mange forbedringsinitiativer, inkludert Salmon Living Lab, er avgjørende for Salmars videre suksess, og for vår industri som helhet, sier konsernsjef Frode Arntsen i en melding tirsdag morgen.

Det Frøya-baserte selskapet hadde et driftsresultat på 1,512 milliarder kroner (EBIT) i årets tre første måneder. Det er nedgang fra 1,884 milliarder kroner fra samme periode året før, mens det ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var ventet et resultat på 1,71 milliarder kroner.

Totalt hadde selskapet 6,555 milliarder kroner i omsetning i første kvartal. Det er ned fra 6,792 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Salmar er verdens nest største lakseoppdretter. Selskapet ble etablert på Frøya av Gustav Witzøe. Han er styreleder, og familien Witzøe er fortsatt den dominerende eieren av det børsnoterte selskapet.

Manetangrep

Allerede 10. april oppdaterte Salmar markedet med at det slaktet 52.900 tonn laks i første kvartal. Det er opp fra 48.500 tonn samme kvartal i fjor.

- Som tidligere kommunisert, har påvirkningen av perlesnormaneter resultert i lav andel superior laks, og lavere snittvekter på fisken slaktet i Nord-Norge i kvartalet, skrev selskapet i oppdateringen i april.

I kvartalsmeldingen som kom tirsdag morgen viser selskapet til at tøffe vinterforhold, ekstremvær og manetangrep har satt sitt preg på Salmars oppdrettsvirksomhet i Norge.

Salmar er langt fra det eneste selskapet som har hatt slike problemer i første kvartal. Mowi, som publiserte sin kvartalsrapport forrige uke, har også slitt med mye dårlig fisk.

I tillegg til perlesnormaneter, skapte såkalt vintersår store problemer for Mowi. I flere uker lå andelen dårlig fisk, såkalt produksjonsfisk, på over 40 prosent i Mowis norske virksomhet, viste en rapport fra Mattilsynet nylig.

Fastholder slaktevolumet

Til tross for biologiske utfordringer viser Salmar til at slaktemålet for 2024 er uendret. Selskapet forventer å slakte 237.000 tonn med laks i Norge, derav 7.000 tonn fra Salmar Aker Ocean.

15.000 tonn på Island og 37.000 tonn i Skottland.

I kvartalsrapporten vises det til at både fra Salmar Aker Ocean og Scottish Sea Farms har de hatt gode bilogiske resultater på fisken som er slaktet. På Island, gjennom Icelandic Salmon, viser selskapet til det motsatte med høye kostnader på grunn av biologiske utfordringer.

Utfordrende i Nord-Norge

Det er spesielt i Nord-Norge at Salmar har hatt store utfordringer med perlesnormanet. Der halveres driftsresultatet (EBIT) fra 837 millioner kroner i samme periode i fjor til 476 millioner kroner i år. Der har det blitt slaktet 17.500 tonn i første kvartal, som riktignok også er ned fra 19.800 tonn i samme periode i fjor.

Det ga et driftsresultat (EBIT) på 27,1 kroner per kilo. I samme periode i fjor tjente Salmar 42,3 kroner per kilo i Nord-Norge. De biologiske utfordringene er fortsatt utfordrende i regionen, ifølge børsmeldingen, men ser bedre ut nå enn i første kvartal.

Totalt i konsernet tjente Salmar 28,6 kroner per kilo laks i årets tre første måneder. Det er ti kroner ned fra det selskapet hadde i første kvartal i 2023, med 38,8 kroner per kilo laks.