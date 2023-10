Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har avsluttet auksjonen av den resterende tillatelseskapasiteten til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, som ikke ble solgt på auksjon i 2022, opplyser departementet i en melding mandag.

– Regjeringen vil ha vekst i havbruksnæringen innenfor kontrollerte og bærekraftige rammer. Det har vært stor interesse for restauksjonen og konkurransen om tillatelseskapasiteten har vært høy, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Det ble solgt 8243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder. Det samlede vederlaget for auksjonen ble 1,5 milliarder kroner. Med dette er all vekst som ble tilbudt i 2022 nå solgt.

Auksjonen Tillatelseskapasitet måles i maksimal tillatt biomasse (MTB), som angir hvor mye tonn fisk man kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Hovedauksjonen ble gjennomført fra 12. til 13. oktober 2022. Det ble da solgt 24.644 tonn MTB, til et samlet vederlag på 3,8 milliarder kroner.

Etter hovedauksjonen gjensto det 8.243 tonn usolgt MTB som ble tilbudt på restauksjonen.

Restauksjonen ble gjennomført fra 2. oktober til 5. oktober 2023.

Det er Fiskeridirektoratet som har stått for den praktiske gjennomføringen av restauksjonen, og detaljer om utfallet av auksjonen er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.



Myndighetene avhold i oktober i fjor auksjon av produksjonskapasitet til lakseoppdrett, men salget gikk noe tregt på grunn av sjokknyheten om grunnrenteskall i havbruksnæringa, og 25 prosent av kapasiteten ble ikke solgt. Ett år senere er altså resten av kapasiteten solgt.

– Auksjonen viser at det fremdeles er attraktivt å investere i havbruk, og en betydelig andel av disse inntektene vil fordeles tilbake til kystkommuner- og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet, legger Skjæran til i meldingen.

Kommunal sektors andel av midlene vil bli utbetalt i løpet av 2023 opplyses det avslutningsvis i meldingen.

Slik fordelte auksjonert MTB seg:

Produksjonsområde 1

Selskap Vunnet kvantum Totalt vederlag Mowi Seawater AS 1249 124 900 000

Produksjonsområde 8

Selskap Vunnet kvantum Totalt vederlag Nova Sea Havbruk AS 603 233 856 063

Produksjonsområde 11

Selskap Vunnet kvantum Totalt vederlag Salaks AS 100 18 590 000 Mowi Seawater AS 48 8 923 200

Produksjonsområde 12

Selskap Vunnet kvantum Totalt vederlag Cermaq Norway Salmon AS 4262 792 305 800 Mowi Seawater AS 910 169 169 000

Produksjonsområde 13

Selskap Vunnet kvantum Totalt vederlag Cermaq Norway Salmon AS 861 133 541 961 Salmar Oppdrett AS 210 32 571 210





Restauksjonen gjadt 8243 tonn MTB - fordelt over fem produksjonsområder slik: