Oppdrettaren peikar på det ho meiner er mangel på forståing og kunnskap om det særeigne ved næringa blant myndigheitspersonar og opinionen.

– Vi er nøgde med at det er massevis av flinke folk i denne næringa som gjer sitt ytste for å gjere ein god jobb kvar dag – og fakta om produksjonen og produktet vil uansett kunne rette opp det negative inntrykket over tid, trur Kristoffersen.

Ho er dagleg leiar i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Straumsjøen i Vesterålen.