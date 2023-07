– Vi hjelper de til å komme i gang med produksjonen i sine tidligere lokaler i Ørsta. Noen av dem som mistet jobben har gått over til nye stillinger, men mange av de tidligere ansatte vil nå få tilbake jobbene sine. Det er veldig positivt, sier reder Kjell-Gunnar Hoddevik.

Han er daglig leder i rederiet Polarbris AS, som altså er en av to kunder som kommer inn på eiersiden av tidligere PE Bjørdal, nå Steel Tech. Det andre firmaet som kommer inn på eiersiden er NetKem AS. Firmaet utvikler og leverer produkter til fiskeri- og oppdrettsnæringen.

PE Bjørdal har levert blant annet sjømatforedlingsanlegg og fabrikker for fartøy og landindustri, og har en historie som strekker seg tilbake 116 år.

Nytt navn og videre produksjon

Da konkursen var et faktum i mai, sa Hoddevik til Fiskeribladet at de nok var den av de norske fiskeriaktørene som ble mest påvirket. Hoddevik og partnerne Johnny Årvik og Jan-Ove Langeland i rederiet Polarbris AS, har et snurrevadfartøy på 43,50 meter under bygging og kontrakt med PE Bjørdal som skal levere hvitfiskfabrikken til nybåten. Med konkursen, sto hvitfiskfabrikken fast i Ørsta.

Bjørn Meek er største eier i selskapet som nå tar over driften. Foto: Fridgeir Walderhaug

Steel Tech AS ble i sin tid kjøpt av PE Bjørdal, og virksomheten ble lagt inn i selskapet som nå er konkurs. Med nye eiere og frisk aksjekapital, starter PE Bjørdal opp igjen under navnet Steel Tech i de samme produksjonslokalene på Ørsta.

– Steel Tech har kjøpt ut boet fra banken, så nå blir det ny produksjon. Det er gledelig at det løser seg, og at vi får fabrikken vår ferdig produsert, sier Hoddevik.

I slutten av juni opplyste Bjørn Meek, tidligere daglig leder og største eier i PE Bjørdal, at de regnet med å være i gang med ny produksjon veldig raskt.

Konkurssituasjonen i PE Bjørdal Da konkursen ble meldt om i slutten av mai, fortalte selskapet at bakgrunnen var sammensatt: tross en rekordstor ordrebok ved inngangen av 2022, rammet blant annet Russlands invasjon av Ukraina hardt.

Selskapet hadde flere store leveranser til fiskerikunder i Russland, og siden har det også vært stor kostnads- og prisvekst i Norge.

Høsten 2022 stoppet også alle ordre innen akvakultur da regjeringen lanserte sine planer om grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Selskapet tilførte mer egenkapital og nedbemannet i siste del av 2023, men den negative trenden fortsatte inn i 2023. Flere prosjekt måtte også ta store tap.

Selskapet klarte ikke innen rimelig tid å redusere aktiviteten og størrelsen til den nye hverdagen, og besluttet i mai at de nærmet seg det punktet der det ble pliktig å begjære oppbud.

24. mai uttalte selskapet at det gikk inn i en konkurssituasjon, der det ikke ville klare å levere tjenester og varer til kunder som tidligere. Kilde: PE Bjørdal

Har fått med bankforbindelse

Steel Tech AS er eid av Meso Invest, som også var største eier i PE Bjørdal. Meek er med en aksjepost på 59,5 største eier i Meso Invest.

Bjørn Meek var bitter og oppgitt da PE Bjørdal i mai måtte kaste inn håndkleet til tross for at de gikk inn i 2023 med rekordhøy ordrereserve.

– Dette er utrolig bittert. Vi har trodd på myndighetene som sier at det er viktig å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping. Slik jeg ser det er det blitt umulig å drive med sånt nå, sa Meek til Kystens Næringsliv den gang.

Nedskalert satsing

I forkant av konkursen hadde PE Bjørdal gjennomført en betydelig effektiviseringsprosess og redusert bemanningen for å tilpasse seg et nytt markedsklima etter at alle oppdrag fra Russland brått forsvant med krigen i Ukraina.

I tillegg sørget grunnrenteskatt for tørke i det viktige havbruksmarkedet, noe tidligere konsernsjef i Mowi, Alf Helge Aarskog adresserte i saken under - da var PA Bjørdal en av bedriftene han nettopp pekte på:

– Nå starter vi opp igjen med en ytterligere nedskalert virksomhet. Vi har en base på rundt 20 medarbeidere som er med fra starten, og så reduserer vi produktporteføljen. Vi går inn i en stille sommertid, men vi er klare til å satse. Så får vi se hvor raskt vi eventuelt klarer å bygge opp igjen, sier Meek.